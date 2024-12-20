Музичний лейбл обікрав родину Кузьми Скрябіна на 1,5 мільйона гривень

Музичний лейбл ошукав спадкоємців загиблого музиканта Кузьми Скрябіна на суму близько 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Кіберполіції України.

Хоча назву лейбла та ім’я музиканта правоохоронці не розголошують, за інформацією hromadske, йдеться про творчість Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін.

Після смерті артиста авторські права на його музику успадкувала дружина, яка для управління правами створила компанію ТОВ “Кузьма Скрябін”. Ця компанія уклала договір із музичним лейблом, ймовірно, Moon Records, який отримав ліцензію на використання всіх пісень Скрябіна. Угода передбачала розподіл доходів: 70% мала отримувати правовласниця, а 30% — лейбл за послуги менеджменту.

Однак, за даними слідства, директорка лейбла навмисно занижувала дані про кількість прослуховувань пісень на стримінгових платформах та відповідно зменшувала суми виплат. Протягом трьох років дружина музиканта отримувала недостовірну інформацію про доходи від творчості чоловіка.

Крім того, слідчі встановили, що лейбл уклав угоду з чеським дистриб’ютором, запевнивши спадкоємицю, що ця компанія є “дочірньою” структурою і не утримує додаткових відсотків із доходів. Насправді ж чеський партнер привласнював до 85% прибутку, а реальні дані про кількість прослуховувань також були занижені.

Незалежна експертиза підтвердила, що дружина Скрябіна недоотримала близько 1,5 мільйона гривень за період 2017-2019 років.

Директорці та засновнику лейбла оголосили підозру за шахрайство у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), що передбачає до восьми років ув’язнення. Матеріали справи передано стороні захисту, а засновника компанії оголошено в розшук.