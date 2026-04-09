У Бухаресті новий стадіон “Динамо” назвуть на честь Мирчі Луческу

Новий стадіон «Динамо» в Бухаресті назвуть на честь Мирчі Луческу. Відповідну ініціативу оголосили після смерті тренера.

Міністр внутрішніх справ Румунії Кетелін Предою заявив, що новий стадіон у районі Штефан чел Маре носитиме ім’я Мирчі Луческу, повідомляє Mediafax.

За його словами, рішення ухвалене як знак поваги до тренера, який помер у віці 80 років.

Реклама

Реклама

«Ми ініціювали ці кроки», — сказав Предою після церемонії прощання, яка проходить на Національній арені в Бухаресті.

Новий стадіон називатиметься «Динамо Мирча Луческу». Його будують на місці старої арени, а завершення робіт очікується за кілька років.