        Спорт

        У Бухаресті новий стадіон “Динамо” назвуть на честь Мирчі Луческу

        Сергій Бордовський
        9 Квітня 2026 21:46
        читать на русском →
        Мірча Луческу / Фото: ФК Динамо Киiв

        Новий стадіон «Динамо» в Бухаресті назвуть на честь Мирчі Луческу. Відповідну ініціативу оголосили після смерті тренера.

        Міністр внутрішніх справ Румунії Кетелін Предою заявив, що новий стадіон у районі Штефан чел Маре носитиме ім’я Мирчі Луческу, повідомляє Mediafax.

        За його словами, рішення ухвалене як знак поваги до тренера, який помер у віці 80 років.

        «Ми ініціювали ці кроки», — сказав Предою після церемонії прощання, яка проходить на Національній арені в Бухаресті.

        Новий стадіон називатиметься «Динамо Мирча Луческу». Його будують на місці старої арени, а завершення робіт очікується за кілька років.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини