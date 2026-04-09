Путін оголосив “перемир’я” на Великдень: що заявили в Кремлі

У Кремлі заявили про запровадження «перемир’я» на період Великодня. Російська сторона очікує, що Україна «послідує цьому прикладу».
У Кремлі заявили про рішення президента Росії Володимира Путіна оголосити «перемир’я» у зв’язку з православним святом Великодня, повідомляє Кремль.
Згідно із заявою, «перемир’я» має діяти з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.
Міністру оборони РФ Андрію Бєлоусову та начальнику Генерального штабу Валерію Герасимову доручено на цей період зупинити бойові дії на всіх напрямках.
Водночас у Кремлі заявили, що російські війська мають бути готовими «відбивати можливі провокації» та реагувати на будь-які дії з боку України.
Російська сторона також зазначила, що розраховує на аналогічні кроки з боку України.