Росія запустила по Україні 128 дронів, з яких 113 знешкодила ППО

У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 128 безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 113 із них, однак зафіксовано влучання.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 9 квітня РФ атакувала Україну 128 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 85 із них – “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 113 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.