        Кримінал

        У Києві затримали чоловіка, який відкрив стрілянину та поранив жінку

        Галина Шподарева
        10 Квітня 2026 10:05
        читать на русском →
        Місце стрілянини у Києві / Фото: Поліція Києва
        У Святошинському районі Києва чоловік відкрив стрілянину під час конфлікту та поранив жінку. Зловмисника затримали менш ніж за пів години після інциденту.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Бучанській. На місце події прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 39-річну місцеву жительку з вогнепальним пораненням стегна.

        Правоохоронці встановили, що 56-річний місцевий житель зустрів знайому на вулиці, і під час розмови між ними виник конфлікт.

        “На допомогу жінці прийшли її чоловік та батько, втім, зловмисник дістав із кишені куртки пістолет та вистрілив у бік одного з чоловіків, а згодом здійснив ще один постріл у стегно знайомої та втік з місця події”, – розповіли в поліції.

        Правоохоронці затримали підозрюваного та вилучили у нього зброю.

        Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

        Вилучений пістолет та гільза на місці стрілянини / Фото: Поліція Києва

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини