Зеленський відповів на “великоднє перемир’я” Путіна: Україна діятиме дзеркально

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошене російським диктатором Путіним “великоднє перемир’я”. Україна заявила про готовність діяти дзеркально та припинити вогонь на час свят.

Про це Володимир Зеленський заявив 10 квітня.

За словами Зеленського, Україна готова до дзеркальних кроків у відповідь на оголошене Росією перемир’я на Великдень.

Він нагадав, що Україна вже пропонувала припинення вогню на час свят і діятиме відповідно.

“Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно”, — зазначив президент.

Він наголосив, що людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і Росія має шанс не повертатися до ударів після свят.

Нагадаємо, напередодні у Кремлі заявили про рішення оголосити перемир’я з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.