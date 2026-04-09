Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції “Крымская” в рф і низки об’єктів на ТОТ

Сили оборони України у ніч на 9 квітня уразили низку об’єктів російських військ. Зокрема, під удар потрапили нафтоперекачувальна станція, склади та зенітний ракетний комплекс.

Підрозділи Сил оборони України вночі 9 квітня уразили нафтоперекачувальну станцію «Крымская» у Краснодарському краї РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу безпілотників поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Луганської області.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських військ і припинення збройної агресії проти України.