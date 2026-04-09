        Події

        Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції “Крымская” в рф і низки об’єктів на ТОТ

        Сергій Бордовський
        9 Квітня 2026 20:40
        читать на русском →
        Пожежа на ЛВДС "Крымская" / Скриншот
        Сили оборони України у ніч на 9 квітня уразили низку об’єктів російських військ. Зокрема, під удар потрапили нафтоперекачувальна станція, склади та зенітний ракетний комплекс.

        Підрозділи Сил оборони України вночі 9 квітня уразили нафтоперекачувальну станцію «Крымская» у Краснодарському краї РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

        За даними військових, зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, українські військові завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районі Микільського, складу безпілотників поблизу Орлинського та зенітному ракетному комплексу «Тор М1» у районі Кальчинівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

        Також уражено склад матеріально-технічних засобів у Перевальську та склад боєприпасів у районі Трудового на тимчасово окупованій території Луганської області.

        У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських військ і припинення збройної агресії проти України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини