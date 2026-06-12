Дрон пролетів над потягом, а за секунди пролунав вибух: Доброносов опублікував відео

Український фотограф Ян Доброносов опублікував відео, на якому зафіксовано момент атаки російського безпілотника поблизу залізничного потяга в Харківській області.

На кадрах видно, як дрон пролітає над потягом, після чого за кілька секунд чути вибух. Відео Доброносов оприлюднив у своїх соцмережах.

«Ворог продовжує бити по залізниці. У Харківській області після евакуації дрон вдарив поруч із потягом», — підписав він відеозапис.

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Обставини інциденту та інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюються.