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        Дрон пролетів над потягом, а за секунди пролунав вибух: Доброносов опублікував відео

        Сергій Бордовський
        12 Червня 2026 20:43
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        Український фотограф Ян Доброносов опублікував відео, на якому зафіксовано момент атаки російського безпілотника поблизу залізничного потяга в Харківській області.

        На кадрах видно, як дрон пролітає над потягом, після чого за кілька секунд чути вибух. Відео Доброносов оприлюднив у своїх соцмережах.

        «Ворог продовжує бити по залізниці. У Харківській області після евакуації дрон вдарив поруч із потягом», — підписав він відеозапис.

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        Обставини інциденту та інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюються.


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