Дрони атакували стратегічні підприємства РФ: вибухи лунали в Татарстані та Самарській області

У ніч на 12 червня українські безпілотники атакували великі підприємства нафтохімічної галузі РФ. Під ударом опинилися об’єкти в Татарстані та Самарській області.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Під ударом опинився завод “Нижньокамськнафтохім” компанії СІБУР у російському місті Нижньокамськ (Татарстан), який є найбільшим у Росії центром нафтохімічної промисловості.

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Місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів та густий дим над містом. Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв оголосив про скасування всіх масових заходів, запланованих на 12 червня.

“На цей момент режим загрози атаки БпЛА зберігається. Всі оперативні служби працюють у посиленому режимі, ситуація перебуває під постійним контролем. З метою забезпечення безпеки ухвалено рішення про скасування всіх масових заходів, запланованих на сьогодні”, — заявив Бєляєв.

Під ранок вибухи також пролунали у російському місті Тольятті Самарської області. За попередніми даними, дрони могли атакувати хімічний завод “Тольяттікаучук”, де після удару спалахнула пожежа.

“Тольяттікаучук” є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та виробляє синтетичні каучуки, полімери, мономери й присадки для автомобільних бензинів.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

Водночас очевидці повідомляли про 12–14 вибухів у Тольятті та безпілотники, які пролітали над житловими районами міста.

Крім того, про вибухи та пожежу повідомляли в тимчасово окупованому Сімферополі. За даними місцевих пабліків, займання могло статися в районі теплоелектроцентралі. Після атаки в окремих районах міста фіксували перебої з електропостачанням.

За даними Міноборони РФ, у ніч на 13 червня російська ППО нібито перехопила та знищила 231 безпілотник літакового типу над 16 регіонами країни. Повідомляється, що атаки фіксувалися в Астраханській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Калузькій, Курській, Липецькій, Ростовській, Самарській, Саратовській, Смоленській, Тульській та Ульяновській областях, а також над Московським регіоном, тимчасово окупованим Кримом, Татарстаном і акваторією Азовського моря.