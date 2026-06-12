У Татарстані горіли два НПЗ, у Тольятті — хімкомбінат: Генштаб уточнив наслідки нічних ударів

У ніч на 12 червня Сили оборони України завдали ударів по низці промислових, військових та логістичних об’єктів на території РФ та окупованих територіях України. Серед уражених цілей — два нафтопереробні заводи в Татарстані, хімічний комбінат у Тольятті та командні пункти російських військ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У Республіці Татарстан РФ було уражено нафтопереробні заводи “ТАНЕКО” та “ТАИФ-НК” у Нижньокамську. Підтверджено влучання по обох об’єктах та пожежі на їхній території.

Реклама

Реклама

“ТАНЕКО” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії з проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство “ТАИФ-НК” спеціалізується на глибокій переробці нафти та виробляє продукцію, яка використовується як у цивільному секторі, так і для потреб військової промисловості.

Також у Самарській області було уражено комбінат “Тольяттикаучук”. На підприємстві підтверджено пожежу. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та високооктанові добавки до бензину. У Генштабі зазначають, що його продукція використовується, зокрема, для виробництва твердого ракетного палива.

Крім того, українські військові завдали ударів по командно-спостережних пунктах окупантів у районах Обести та Іскри Курської області РФ, а також у районі Маринського на Херсонщині.

Також були уражені пункти управління російських військ у районах Воскресенки та Покровська, а також вузол зв’язку противника в районі Веселого Донецької області.

Серед інших цілей — район зосередження особового складу російських військ на полігоні “Восточний” поблизу Новопетрівки Запорізької області, польовий артилерійський склад у районі Риб’янцевого Луганської області та логістичний склад окупантів у Маріуполі.

Уточнено результати удару по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, який атакували 10 червня. Підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 і АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Після ураження підприємство припинило роботу.