        Суспільство

        Україна виключила російську мову з-під дії Європейської хартії: що це означає

        Сергій Бордовський
        12 Червня 2026 20:58
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        Ілюстративне фото: theukrainians.org
        Ілюстративне фото: theukrainians.org

        Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, який виключає російську мову з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

        Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

        За його словами, ухвалене рішення є важливим кроком для захисту українського мовного простору та виконання європейських зобов’язань України.

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        «Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот», — заявив Стефанчук.

        Спікер парламенту наголосив, що Україна продовжує захищати державну мову та водночас поважає мовне і культурне різноманіття національних спільнот.

        За словами Стефанчука, закон також спрямований на усунення привілеїв російського впливу, які, як він зазначив, тривалий час використовувалися в Україні.

        «Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України», — підкреслив голова Верховної Ради.

        Закон набуває чинності відповідно до встановленої процедури після його офіційного оприлюднення.


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