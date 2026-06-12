Путін заявив, що російська супутникова система зможе перевершити Starlink

Російський президент Володимир Путін заявив, що створювана в Росії низькоорбітальна супутникова система зможе конкурувати зі Starlink компанії SpaceX, а за окремими параметрами навіть перевершувати її. Про це повідомляє The Moscow Times.

Виступаючи на зустрічі з учасниками війни проти України, Путін згадав про проєкт «Бюро 1440», який займається створенням російського супутникового угруповання.

«Структура, яка займається цією низькоорбітальною супутниковою групою, нічим не поступається Starlink, можливо, навіть чимось і перевершує», — заявив він.

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За словами Путіна, майбутня система має забезпечувати управління важкими безпілотниками через космічні канали зв’язку. Він стверджує, що перші супутники для таких завдань з’явилися ще у 2023 році, а протягом 2024–2025 років проєкт продовжив розвиватися.

Проєкт реалізує компанія «Бюро 1440», що входить до складу «Ікс Холдингу». Російська влада розглядає майбутню супутникову мережу як стратегічний ресурс зв’язку, зокрема після втрати російськими військовими доступу до американської системи Starlink в Україні.

Згідно з планами, до супутникового угруповання мають увійти 383 апарати, з яких 292 планується вивести на орбіту до кінця 2030 року. Вартість проєкту оцінюється більш ніж у 430 млрд рублів.

Водночас, як зазначає видання, проєкт уже зіткнувся з технічними проблемами. За даними ресурсу RussianSpaceWeb, один із 16 супутників, запущених у березні в межах проєкту «Рассвет», майже одразу вийшов з ладу через неспрацювання двигуна. Апарат почав втрачати висоту та 6 червня згорів в атмосфері над північною Атлантикою.