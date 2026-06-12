Після спеки прийде похолодання: прогноз погоди на вихідні

Найближчими вихідними, 13 та 14 червня, в Україні суттєво знизиться температура повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, спека відступить майже по всій країні. У більшості областей денна температура становитиме від +17 до +23 градусів. Лише у східних областях та на південному сході в суботу ще збережеться спекотна погода з температурою +26…+29 градусів.

Водночас синоптикиня попередила про грозові дощі та можливі небезпечні погодні явища.

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У суботу, 13 червня, короткочасні дощі з грозами прогнозуються у східних областях, а ввечері — на заході країни. На решті території істотних опадів не очікується.

У неділю, 14 червня, дощі та грози охоплять західні, північні та центральні області. На півдні та сході України день мине без опадів.

За словами Діденко, під час гроз можливі град та шквали.

Синоптикиня також закликала українців бути обережними через негоду, зокрема не залишати автомобілі поблизу великих конструкцій та, за можливості, захистити городину від можливого граду.

У Києві в суботу опадів не прогнозують, а в неділю очікуються дощ і гроза. Вихідними в столиці дутиме помірний, місцями рвучкий північно-західний вітер.

Температура повітря в Києві вдень становитиме близько +20 градусів, що буде значно комфортніше після спекотної погоди останніх днів.