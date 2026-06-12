Politico: Щоб змусити Росію горіти, Україні потрібні 20 млрд доларів

Україна планує звернутися до союзників із проханням надати додаткові $20 млрд, щоб закріпити перевагу на полі бою над Росією. У Києві заявляють, що ці кошти потрібні для продовження ударів по російських цілях і недопущення того, щоб Москва знову перехопила ініціативу.

Про це пише Politico з посиланням на українського топпосадовця у сфері оборони.

“Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше, але нам потрібне фінансування, щоб це зробити”, — сказав він на умовах анонімності.

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Запит на додаткові кошти Україна представить 18 червня під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. За словами посадовця, країни-партнери можуть отримати запит на внески від $2 млрд до $6 млрд кожна — у формі допомоги або кредиту.

Питання додаткового фінансування порушували під час зустрічей українських урядовців із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

$20 млрд мають доповнити оборонний бюджет України, який цього року становить 4,4 трлн грн (€85 млрд). За даними Міноборони України, партнери вже пообіцяли надати $38 млрд військової допомоги у 2026 році. Додаткові кошти наблизять Україну до цілі у $60 млрд двосторонньої допомоги, визначеної генсеком НАТО Марком Рютте.

У разі отримання фінансування Україна планує спрямувати кошти на протиповітряну оборону, дрони, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні можливості та закупівлі у українських оборонних компаній.

За словами посадовця, Київ останніми місяцями посилив використання дронових і ракетних технологій. Українські атаки спрямовувалися по російській логістиці, транспортних мережах, заводах, нафтопереробних підприємствах, портах та інших стратегічних цілях.

“Українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на передовій до ураження ключових цілей противника за сотні кілометрів у глибині його території”, — заявив Володимир Зеленський.

Високопоставлений український чиновник зазначив, що допомога Німеччини, Норвегії та Нідерландів уже вплинула на ситуацію на полі бою. Водночас російські атаки змусили Володимира Путіна закликати до посилення російської протиповітряної оборони.

У Києві заявляють, що хочуть використати нинішнє вікно можливостей до того, як Росія зможе адаптуватися.