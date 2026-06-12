США не передаватимуть Ірану гроші за підписання угоди — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що навколо можливої угоди між Вашингтоном і Тегераном щодо відкриття Ормузької протоки та іранської ядерної програми поширюється багато недостовірної інформації.

Про це він написав у соцмережі X.

За словами Венса, Іран не отримає жодних коштів лише за факт підписання угоди або участь у переговорах.

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«Іранці не отримують жодних грошей, і жодні кошти не розморожуються лише за підписання угоди або участь у зустрічі», — наголосив віцепрезидент США.

Він зазначив, що потенційна угода побудована таким чином, щоб насамперед враховувати інтереси США та їхніх союзників. Лише у випадку виконання Іраном своїх зобов’язань країна зможе отримати економічні вигоди.

Венс також заявив, що домовленість може змінити ситуацію на Близькому Сході та сприяти досягненню довготривалого миру в регіоні.

Крім того, віцепрезидент розкритикував реакцію частини політиків і коментаторів на непідтверджені повідомлення в медіа щодо змісту майбутньої угоди.

«Президент забезпечить для нас хороший результат — так чи інакше», — написав Венс, маючи на увазі президента США Дональда Трампа.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що США та Іран можуть уже найближчими днями укласти тимчасову угоду, яка передбачатиме продовження перемир’я та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Сторони офіційно не підтвердили досягнення остаточних домовленостей.