З 2027 року учні 10-х класів зможуть обирати ІТ, медицину, бізнес та інші професійні профілі — МОН

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. Нововведення стане одним із ключових елементів реформи старшої школи та розширить можливості учнів у виборі майбутньої професії.

Як повідомили в МОН, нова система почне діяти з 1 вересня 2027 року для учнів, які переходитимуть до 10 класу. Вони зможуть обирати між академічним напрямом навчання та профільною освітою за професійним спрямуванням.

Передбачено 10 профілів підготовки: аграрний, будівельний, транспортно-логістичний, інженерно-технологічний, медичний, ІТ, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарний, гостинність та організація подій, а також послуги краси та дизайну.

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«Нова програма дає старшокласникам більше можливостей для усвідомленого вибору майбутнього. Учні зможуть не лише здобути повну загальну середню освіту, а й знайомитися з професіями, отримувати практичний досвід і краще розуміти, який професійний шлях вони хочуть обрати», — зазначив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС. У перший рік учні проходитимуть профільно-адаптаційний етап, а протягом наступних двох років поглиблюватимуть професійні знання та практичні навички.

У МОН зазначають, що понад третину навчальної програми становитимуть профільні дисципліни, пов’язані з обраною сферою діяльності. Ще понад 11% програми складатимуть предмети за вибором учня.

Залежно від профілю змінюватиметься і структура навчання. Наприклад, в ІТ-напрямі буде більше математики та цифрових технологій, у медичному — біології та хімії, а в напрямі «Бізнес та адміністрування» посилять вивчення математики та іноземної мови.

Особливістю нової моделі стане інтеграція загальноосвітніх предметів із майбутньою професією. Так, математику в ІТ-профілі викладатимуть через алгоритми та цифрові технології, а іноземну мову в бізнес-профілі — через професійну комунікацію.

У міністерстві наголошують, що такий підхід відповідає практиці багатьох країн Європейського Союзу, зокрема Фінляндії, Австрії та Німеччини, де професійний напрям є повноцінною частиною старшої школи.

Після завершення навчання випускники отримуватимуть свідоцтво про повну загальну середню освіту та зможуть підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Надалі вони матимуть змогу продовжити навчання у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти або розпочати роботу за обраним напрямом.