        Росіяни атакували дронами енергооб’єкт та порт Одещини: фото та відео наслідків

        Галина Шподарева
        10 Квітня 2026 09:25
        читать на русском →
        Ліквідація пожежі після обстрілу Одещини / Фото: ДСНС
        У ніч на 10 квітня російські військові масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. На обʼєкті критичної інфраструктури виникла масштабна пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

        Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

        Реклама
        Реклама

        Для ліквідації наслідків від ДСНС залучались 20 одиниць техніки та 82 рятувальники.

        Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, обстріли призвели до порушень в електропостачанні.

        Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

        Рятувальники Одещини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

