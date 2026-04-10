Росіяни атакували дронами енергооб’єкт та порт Одещини: фото та відео наслідків

У ніч на 10 квітня російські військові масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. На обʼєкті критичної інфраструктури виникла масштабна пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучались 20 одиниць техніки та 82 рятувальники.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, обстріли призвели до порушень в електропостачанні.

Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.