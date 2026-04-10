Нічні удари по Україні: під обстрілами Конотоп, Одеса та Херсонська область

У ніч з 9 на 10 квітня російські війська атакували Конотоп, Одещину та Херсонську область. Унаслідок ударів зафіксовано руйнування, є поранена.
Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, у місті зафіксовано влучання у п’ятиповерховий будинок. Спалахнули пожежі — горіли квартири, адміністративна будівля та автомобілі. Пошкоджено газові мережі, частина будинків залишилася без газу, знищено щонайменше три автомобілі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, Одеса майже всю ніч перебувала під атакою дронів. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Житлова забудова не постраждала, інформація про постраждалих не надходила.
У Херсонській області, в селі Інженерне, близько першої ночі російські війська атакували населений пункт ударним безпілотником. За інформацією Херсонської МВА, постраждала 86-річна жінка — вона дістала вибухову травму та осколкові поранення голови.