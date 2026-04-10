Двоє людей загинули та троє зазнали поранень внаслідок обстрілів Дніпропетровщини

Протягом доби, з 9 по 10 квітня, російські військові майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Дві людини загинули, троє дістали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Нікопольському районі під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, підприємство та авто. Постраждали 40-річний та 74-річний чоловіки.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджено приватний будинок.

У Миколаївській громаді Синельниківського району горів гараж, пошкоджена автівка. Двоє людей загинули і одна поранена. 52-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.