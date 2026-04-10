        Двоє людей загинули та троє зазнали поранень внаслідок обстрілів Дніпропетровщини

        Галина Шподарева
        10 Квітня 2026 07:55
        читать на русском →
        Поліцейський на місці обстрілу / Фото архівне: Поліція Дніпропетровщини
        Протягом доби, з 9 по 10 квітня, російські військові майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Дві людини загинули, троє дістали поранення.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        У Нікопольському районі під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, підприємство та авто. Постраждали 40-річний та 74-річний чоловіки.

        Реклама
        Реклама

        У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджено приватний будинок.

        У Миколаївській громаді Синельниківського району горів гараж, пошкоджена автівка. Двоє людей загинули і одна поранена. 52-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.


        Реклама
        Реклама

