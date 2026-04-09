        До +7 і заморозки: яку погоду прогнозують в Україні на 10 квітня

        Сергій Бордовський
        9 Квітня 2026 22:05
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        В Україні 10 квітня збережеться холодна погода із заморозками та опадами. У більшості регіонів температура вдень не перевищить +7 градусів.

        У п’ятницю, 10 квітня, в Україні утримається холодна погода, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, уночі температура становитиме +1…+6 градусів, місцями можливі заморозки до 0…-3 градусів. Удень у більшості областей очікується +3…+7 градусів, на півдні та південному сході — +7…+11 градусів.

        Вітер буде північний та північно-західний, помірний, місцями з сильними поривами.

        У північних, центральних областях та на Харківщині прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом. На півдні, а також у Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях очікуються дощі. У західних регіонах істотних опадів не передбачається.

        У Києві 10 квітня очікується дощ із мокрим снігом. Вночі температура становитиме +1…+3 градуси, на околицях можливі заморозки до 0…-3 градусів, удень — близько +5 градусів.

        У суботу погодні умови суттєво не зміняться. У неділю, 12 квітня, на Великдень, по всій Україні періодично йтимуть дощі з проясненнями. Вночі очікується +2…+5 градусів із ймовірністю заморозків, удень — +7…+11 градусів, на Лівобережжі — до +14 градусів.

        За словами синоптикині, більш відчутне потепління прогнозується з 14–15 квітня.


