Музичні гурти “Бумбокс” і “Без Обмежень” виявилися критично важливими підприємствами

Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало музичним гуртам “Без обмежень” та “Бумбокс” статус підприємств, критично важливих “для підтримки економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період”.

Про це йдеться в наказах, опублікованих на сайті Мінкульту 11 березня.

Згідно з документом, рок-гурт “Без обмежень” (ТОВ “Безобмежень”) відповідає критеріям критично важливого підприємства, установи чи організації, необхідних для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Гурт визнано критично важливим для задоволення потреб Збройних сил та інших військових формувань у цей період. Відповідний статус підтверджено офіційно.

Статус критичного підприємства отримав й гурт “Бумбокс” (ТОВ “Музика для мас”), який зараз виступає в Німеччині з туром під назвою “Дронотур”.

Як повідомляє РБК-Україна, під час концертів музиканти збирають кошти для Благодійного фонду Андрія Хливнюка на спорядження для Сил оборони, зокрема безпілотники, обладнання для мобільних вогневих груп, генератори та засоби зв’язку.

Гурт “Без обмежень” / Фото: Facebook

Щодо гурту “Без обмежень”, 17 березня музиканти анонсували тур North America Tour 2025, який охопить міста США та Канади. Він стартує в жовтні 2025 року, а значну частину зібраних коштів буде спрямовано на придбання FPV-дронів для Сил оборони. Наразі гурт проводить благодійний тур “Сильні серця” в Україні, а найближчі концерти відбудуться у Коломиї, Івано-Франківську та Трускавці.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал “Дія”. А 7 лютого 2025 року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації. Виїзд культурних діячів за кордон до цього було тимчасово обмежено.

Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: 1+1, 2+2, 5 канал, ICTV, NV, Sky News, СТБ, Белсат, Зеонбуд, Інтер, Київстар ТБ, Кінокіт, Ми-Україна, Новий канал, Прямий, Радіо кохання, Світ навиворіт, ТЕТ, Укрінформ, УП, Хмарочос медіа, Viasat та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 70 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, заповідникам і профільним навчальним закладам.