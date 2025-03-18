Музичні гурти “Бумбокс” і “Без Обмежень” виявилися критично важливими підприємствами

Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало музичним гуртам “Без обмежень” та “Бумбокс” статус підприємств, критично важливих “для підтримки економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період”.
Про це йдеться в наказах, опублікованих на сайті Мінкульту 11 березня.
Згідно з документом, рок-гурт “Без обмежень” (ТОВ “Безобмежень”) відповідає критеріям критично важливого підприємства, установи чи організації, необхідних для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Гурт визнано критично важливим для задоволення потреб Збройних сил та інших військових формувань у цей період. Відповідний статус підтверджено офіційно.
Статус критичного підприємства отримав й гурт “Бумбокс” (ТОВ “Музика для мас”), який зараз виступає в Німеччині з туром під назвою “Дронотур”.
Як повідомляє РБК-Україна, під час концертів музиканти збирають кошти для Благодійного фонду Андрія Хливнюка на спорядження для Сил оборони, зокрема безпілотники, обладнання для мобільних вогневих груп, генератори та засоби зв’язку.
Щодо гурту “Без обмежень”, 17 березня музиканти анонсували тур North America Tour 2025, який охопить міста США та Канади. Він стартує в жовтні 2025 року, а значну частину зібраних коштів буде спрямовано на придбання FPV-дронів для Сил оборони. Наразі гурт проводить благодійний тур “Сильні серця” в Україні, а найближчі концерти відбудуться у Коломиї, Івано-Франківську та Трускавці.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал “Дія”. А 7 лютого 2025 року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації. Виїзд культурних діячів за кордон до цього було тимчасово обмежено.
Раніше Мінкультури підтвердило статус критично важливих: 1+1, 2+2, 5 канал, ICTV, NV, Sky News, СТБ, Белсат, Зеонбуд, Інтер, Київстар ТБ, Кінокіт, Ми-Україна, Новий канал, Прямий, Радіо кохання, Світ навиворіт, ТЕТ, Укрінформ, УП, Хмарочос медіа, Viasat та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 70 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, заповідникам і профільним навчальним закладам.