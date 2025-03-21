Кримінал

На Буковині правоохоронець допомагав вивозити ухилянтів до Молдови: як діяла схема
21 Березня 2025 15:22
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Затриманий за підозрою в переправленні за кордон ухилянтів правоохоронець / Фото: ДБР
Затриманий за підозрою в переправленні за кордон ухилянтів правоохоронець / Фото: ДБР

Правоохоронця з Чернівецької області підозрюють в переправлення військовозобов’язаних до Молдови. Чоловік надавав ухилянтам авто та показував шлях в обхід блокпостів.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, організатор схеми для ухилянтів вийшов на правоохоронця через анонімні месенджери та запропонував йому легкий заробіток. Завданням посадовця було надавати ухилянтам власне авто та скоординовувати їхній рух, зокрема показати шлях до україно-молдовського кордону в обхід блокпостів. Діставшись визначеного місця, чоловіки мали залишити автомобіль і перетнути кордон пішки.

За свою «допомогу» правоохоронець отримував 5,5 тис. доларів. Організатор брав з кожного ухилянта до 10 тисяч.

Затримали учасників схеми після того, як 16 березня за 2 км до кордону прикордонники зупинили автомобіль із трьома військовозобов’язаними.

Правоохоронець підозрюється у сприянні незаконному переправленню декількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі встановлюють усі обставини справи та інших причетних до незаконної схеми.


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