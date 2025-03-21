Німеччина конфіскувала танкер тіньового флоту РФ із нафтою на 40 млн євро, – Der Spiegel

Уряд Німеччини вжив жорстких заходів проти танкера з тіньового флоту, який Росія продовжує використовувати для продажу нафти по всьому світу, попри чинні санкції. Минулої п’ятниці митниця заарештувала танкер під панамським прапором Eventin, який стояв на якорі біля берегів Рюгена з середини січня.

Про це пише видання Der Spiegel.

Наказ про конфіскацію від Головного митного управління означає, що і танкер, і близько 100 000 тонн сирої нафти вартістю 40 мільйонів євро тепер стануть власністю Німеччини.

За власною інформацією видання, танкер прямував з російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту. Eventin спочатку дрейфував на північ від Рюгена в середині січня, не маючи можливості маневрувати. Через неминучу небезпеку витоку нафти танкер відбуксирували у води біля Засніца, де він перебував під цілодобовим наглядом берегової охорони та федеральної поліції. З кінця лютого судно входить до списку ЄС як частина тіньового флоту Росії.

Маючи цілу армаду танкерів, Москва продовжує продавати нафту на мільярди доларів по всьому світу, здебільшого на старезних суднах, які не ходять під російським прапором. Після того, як Eventin потрапив до списку, німецький уряд вирішив заарештувати судно.

“За словами канцелярії та Міністерства закордонних справ, ця незвично жорстка акція має на меті дати сигнал Росії, що Німеччина не буде стояти осторонь і спостерігати за транзитом російської нафти через Балтійське море”, – йдеться в публікації.

Наразі влада вирішує, як можна безпечно викачати нафту з танкера, і подальшу долю судна. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія хотів би якнайшвидше позбутися танкера, оскільки занепокоєний його негативним впливом на навколишнє середовище і туризм.