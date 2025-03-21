У горах на Закарпатті загинув чоловік

Турист зі Львова помер під час прогулянки в горах на Закарпатті. Рятувальники намагалися реанімувати чоловіка, проте їхні зусилля були марними.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Удень 20 березня гірські рятувальники отримали повідомлення про те, що у горах стало зле 56-річному львів’янину.

“Чоловік разом із дружиною вийшов прогулятися туристичним маршрутом на гору Мала Близниця в Рахівському районі, однак в якийсь момент втратив свідомість. Жінка негайно зателефонувала до готелю, в якому вони тимчасово мешкали, а персонал вже викликав рятувальників”, – розповіли в ДСНС.

За 15 хвилин на місце прибули рятувальники, які почали проводити реанімаційні заходи, адже чоловік уже не подавав ознак життя.