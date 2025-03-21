Суспільство

У горах на Закарпатті загинув чоловік
21 Березня 2025 17:51
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На Закарпатті в горах помер львів'янин / Скриншот
На Закарпатті в горах помер львів'янин / Скриншот

Турист зі Львова помер під час прогулянки в горах на Закарпатті. Рятувальники намагалися реанімувати чоловіка, проте їхні зусилля були марними.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Удень 20 березня гірські рятувальники отримали повідомлення про те, що у горах стало зле 56-річному львів’янину.

“Чоловік разом із дружиною вийшов прогулятися туристичним маршрутом на гору Мала Близниця в Рахівському районі, однак в якийсь момент втратив свідомість. Жінка негайно зателефонувала до готелю, в якому вони тимчасово мешкали, а персонал вже викликав рятувальників”, – розповіли в ДСНС.

За 15 хвилин на місце прибули рятувальники, які почали проводити реанімаційні заходи, адже чоловік уже не подавав ознак життя.


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