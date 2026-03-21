Після ранкової атаки ворога більша частина Чернігівської області без електропостачання

Під ранок ворог атакував енергообʼєкт у Ніжинському районі. Більша частина Чернігівської області наразі без електропостачання.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Він додав, що енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт.

“У громадах, де тимчасово немає електрики, діємо за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами – об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення”, – написав Чаус у Telegram.

За його словами, у цьому ударі ворог використав «герань». Знеструмлені абоненти в трьох районах області. Енергетики продовжують працювати, щоб повернути людям світло.