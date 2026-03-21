Росія обстріляла 11 населених пунктів Харківщини: є загиблі та поранені

Внаслідок російських бомбардувань і обстрілів Харківської області за минулу добу постраждали 10 людей, серед них дитина. Також загинули двоє цивільних унаслідок вибуху невідомого пристрою.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, під ударами опинилися 11 населених пунктів області. У місті Ізюм постраждали чоловіки 67 і 70 років, жінки 74 і 50 років та 14-річна дівчинка; у селі Оскіл гостру реакцію на стрес зазнали 77-річний чоловік і 75-річна жінка; у Чугуєві поранено 45-річного чоловіка; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 73-річна жінка; у селі Українське Вовчанської громади — 50-річний чоловік.

У селі Семенівка Шевченківської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою на місці загинув 68-річний чоловік, пізніше в лікарні померла 58-річна жінка.

Реклама

Реклама

За словами Синєгубова, ворог застосував 16 керованих авіабомб, 3 БпЛА типу «Герань-2», один «Ланцет», один «Молнія», два fpv-дрони та ще 14 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Куп’янському районі зруйновано складську будівлю фермерського господарства в селі Просянка та пошкоджено приватний будинок у селі Новоосинове. В Ізюмському районі пошкоджено будівлю інтернатного закладу, п’ять приватних будинків, господарчу споруду та електромережі в селі Оскіл, а також 17 приватних будинків, три автомобілі й вікна багатоквартирного будинку в Ізюмі.

У Лозівському районі пошкоджено господарчу споруду та автомобіль у селі Садове. У Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено вісім приватних будинків, гараж і господарську споруду в Чугуєві.