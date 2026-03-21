Російські дрони вбили подружжя у Запоріжжі, їхніх дітей поранено

У Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників загинули двоє людей, ще двоє дітей отримали поранення. Удари зафіксовано по житловій забудові та об’єкту інфраструктури.

Як повідомляє Нацполіція, 21 березня окупанти атакували обласний центр ударними БпЛА типу «Shahed». Унаслідок влучання безпілотника в приватний будинок загинуло подружжя — чоловік 42 років та жінка 39 років, їхні діти віком 15 і 11 років травмовані.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики. Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину росії та надають допомогу постраждалим.

