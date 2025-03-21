Кримінал

Російська армія обстріляла Донеччину, є загиблий та поранені
21 Березня 2025 13:40
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Наслідки російського обстрілу / Фото: Вадим Філашкін/Facebook
Наслідки російського обстрілу / Фото: Вадим Філашкін/Facebook

Внаслідок російських обстрілів Донеччини від початку доби загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Як повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, 52-річний чоловік загинув на околицях Костянтинівки – російські військові атакували його автомобіль ударним дроном.

Окупанти також обстріляли Лиман із реактивної системи залпового вогню “Смерч”, випустивши п’ять ракет. Унаслідок цього двоє місцевих жителів зазнали поранень, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газогін, автомобілі та гаражі.

Ще одна людина отримала поранення у Покровську.


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