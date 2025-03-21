Зустріч США з делегаціями України та Росії у Саудівській Аравії 24 березня: Зеленський повідомив деталі

24 березня у Саудівській Аравії представники США проведуть окремі зустрічі з представниками Росії та з представниками України. За словами Володимира Зеленського, Україна очікує від зустрічі із США результату, який наблизить нас до припинення вогню. Відомо, що до делегації увійде міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомляє Суспільне.

У Саудівській Аравії 24 березня представники США спершу зустрінуться з Україною, а потім з Росією. Ці зустрічі відбуватимуться паралельно, на одну зустріч – одна тема. Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує від цієї зустрічі результату, який дасть можливість повного припинення вогню в російсько-українській війні.

За словами Зеленського, Україна підтримала із самого початку пропозицію США про безумовну тишу, безумовне припинення вогню. Та Україна не проти обговорювати будь-який формат безумовного припинення вогню.

“Першим кроком може бути – і саме через це технічна зустріч – це тиша в небі або умови, які проговорював президент Трамп – він мені передавав, про що вони говорили з Путіним – саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах та іншій цивільній інфраструктурі. Є питання “інша цивільна інфраструктура” – що це та яка кількість обʼєктів. Тому, я думаю, наша сторона, технічна команда буде готова зі списком цивільних обʼєктів, обʼєктів ненападу – як ми це бачимо”, – зазначив Зеленський.

Також Володимир Зеленський заявив, що США нібито домовлялися з Росією про припинення вогню саме по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

“Трамп мені передавав, про що вони говорили з Путіним. Саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах та іншій цивільній інфраструктурі”, – сказав Зеленський.