У Черкасах затримали наркоторговців з партією товару на 32 млн гривень (фото, відео)

У Черкасах викрили групу громадян, які налагодили масштабний збут наркотиків по всій Україні. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 33 кг канабісу, 15 кг амфетаміну, 7 кг Alpha-PVP, екстазі та майже 4 млн гривень й 14 000 доларів.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, 42 та 36-річні чоловіки налагодили мережу збуту наркотиків. Ще четверо черкащан, віком від 24 до 38 років, серед яких одна жінка, допомагали у бізнесі, який приносив мільйонні прибутки.

Поліцейські встановили, що ділки створили канали у месенджері, через які приймали замовлення. Для доставки товару по Україні вони використовували послуги однієї з логістичних компаній. Оплату за наркотики отримували на банківські картки. Для зберігання та фасування товару вони орендували низку офісних та гаражних приміщень, розташованих у різних районах Черкас.

Загалом задокументовано 23 епізоди незаконної діяльності наркоторговців.

Під час 26 обшуків поліцейські вилучили понад 33 кілограми канабісу, 15 кілограмів амфетаміну, понад 7 кілограмів психотропної речовини Alpha-PVP, до тисячі пігулок екстазі, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, пристрої для фасування наркотиків, пакувальні матеріали, майже чотири мільйони гривень та 14 000 доларів отримані від злочинної діяльності, дев’ять транспортних засобів, якими користувалися наркоторговці та інші речові докази.

“Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, за цінами “чорного” ринку, складає близько 32 мільйони гривень. Вилучене скерували на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України”, – розповіли в поліції.

Шістьом затриманим повідомили про підозри у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті наркотиків у великих розмірах. Санкція найтяжчої інкримінованої статті загрожує фігурантам позбавленням волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.