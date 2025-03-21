Україна та Чехія підписали заяву про стратегічне партнерство

Президент України Володимир Зеленський та президент Чехії Петр Павел підписали спільну заяву про стратегічне партнерство. Лідери країн обговорили ситуацію на фронті, оборонне виробництво та відкриття в Празі Центру єдності для українців.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі 21 березня президенти обговорили ситуацію на фронті та загалом у війні. Сторони домовилися про спільну роботу в межах “коаліції охочих” для посилення тиску на агресора.

Окремо лідери України та Чехії обговорили питання оборонного виробництва та реалізацію взаємовигідних проєктів у цій сфері. Також було досягнуто домовленості про відкриття в Празі Центру єдності для українців.

Президент Зеленський подякував Чехії за підтримку українських регіонів, зокрема Дніпровщини, Харкова, Кривого Рогу та Львова, де діють чеські гуманітарні проєкти.

За підсумками зустрічі глави держав підписали спільну заяву про стратегічне партнерство, що закріплює високий рівень відносин між Україною та Чехією.