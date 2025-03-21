Суспільство

Летальний випадок ботулізму у Дніпрі: чоловік помер після вживання сушеної риби
21 Березня 2025 18:44
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Крапельниці в лікарні / Фото ілюстративне: lb.ua
Крапельниці в лікарні / Фото ілюстративне: lb.ua

У Дніпропетровській області зареєстровано перші у 2025 році випадки захворювання на ботулізм, один з яких – летальний. Після вживання сушеної риби подружжя потрапило до реанімації. Чоловік помер, його дружина у важкому стані.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Відомо, що у Дніпрі сімейна пара отруїлася сушеною непатраною річковою рибою домашнього приготування (тарань). 16 березня жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації міської лікарні, де вона перебуває на інтенсивній терапії. Її чоловік звернувся по медичну допомогу наступного дня, 17 березня, і був також госпіталізований до реанімації у важкому стані. Наступного дня він помер. В обох пацієнтів діагностували ботулізм.

“У залишках в’яленої риби, яку вживали постраждалі особи, виявлено ДНК Cl.botulinum, Neurotoxin genes”, – йдеться в повідомленні.

2024 році на Дніпропетровщині зареєстровано шість випадків захворювання на ботулізм. Усі випадки пов’язані зі вживанням у їжу саме риби – в’яленої, копчено-сушеної, рибних консервів невідомого походження.


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Летальний випадок ботулізму у Дніпрі: чоловік помер після вживання сушеної риби

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