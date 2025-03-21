Кримінал

На Івано-Франківщини у ДТП загинув мотоцикліст, громадянин Німеччини
21 Березня 2025 14:51
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У ДТП на Івано-Франківщині загинув мотоцикліст / Фото: Поліція Івано-Франківської області
У ДТП на Івано-Франківщині загинув мотоцикліст / Фото: Поліція Івано-Франківської області

20 березня близько 17:00 між селом Локітка та містом Тлумач не розминулися автомобіль Volvo та мотоциклом. Водій байка, громадянин Німеччини, помер в лікарні.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, 26-річна водійка Volvo, жителька Тлумача, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі мотоциклісту, який рухався головною дорогою, в результаті чого відбулося зіткнення.

Унаслідок аварії 62-річний громадянин Німеччини, який проживав в Тисмениці, від отриманих травм помер у лікувальному закладі.

Водійку автомобіля перевірено на стан сп’яніння – твереза.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

ДТП із загиблим на Івано-Франківщині / Фото: Поліція Івано-Франківської області

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