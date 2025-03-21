Суспільство

В Україні на вихідних очікується тепла погода, місцями дощі
21 Березня 2025 14:24
читать на русском →
Полонина Кукул в Карпатах / Фото: utah_names/Instagram
Полонина Кукул в Карпатах / Фото: utah_names/Instagram

У суботу, 22 березня, в Україні буде тепло – від +10 до +15 градусів, на сході та в прибережних районах трохи свіжіше – +9+12.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, дощі можливі лише на Сумщині та навколо Карпат, в інших регіонах переважатиме суха погода.

У неділю, 23 березня, очікується незначне похолодання на заході та півночі країни. 

Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю — без істотних опадів.

У Києві в суботу буде сухо, до +14 градусів. У неділю температура знизиться до +10+12, місцями пройде дощ.

Субота в Україні буде теплою, вдень очікується +10+15 градусів. Трохи свіжіше на крайньому сході та в прибережних…

Posted by Наталка Діденко on Friday, March 21, 2025

ТОП-новини

21 Березня 2025 12:00

На Київщині понад 30 осіб тримали в рабстві під виглядом реабілітаційного центру
21 Березня 2025 15:43

Автівка з двома офіцерами ЗС РФ вибухнула в Скадовську, – ГУР
21 Березня 2025 15:22

На Буковині правоохоронець допомагав вивозити ухилянтів до Молдови: як діяла схема
21 Березня 2025 11:37

Кількість порушень прав людини з боку ТЦК зростає, – Лубінець
21 Березня 2025 10:20

Російські спецслужби намагалися зробити смертницею 14-річну школярку з Тернополя

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки