В Україні на вихідних очікується тепла погода, місцями дощі

У суботу, 22 березня, в Україні буде тепло – від +10 до +15 градусів, на сході та в прибережних районах трохи свіжіше – +9+12.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, дощі можливі лише на Сумщині та навколо Карпат, в інших регіонах переважатиме суха погода.
У неділю, 23 березня, очікується незначне похолодання на заході та півночі країни.
Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю — без істотних опадів.
У Києві в суботу буде сухо, до +14 градусів. У неділю температура знизиться до +10+12, місцями пройде дощ.
Субота в Україні буде теплою, вдень очікується +10+15 градусів. Трохи свіжіше на крайньому сході та в прибережних…Posted by Наталка Діденко on Friday, March 21, 2025