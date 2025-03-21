В Україні на вихідних очікується тепла погода, місцями дощі

У суботу, 22 березня, в Україні буде тепло – від +10 до +15 градусів, на сході та в прибережних районах трохи свіжіше – +9+12.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, дощі можливі лише на Сумщині та навколо Карпат, в інших регіонах переважатиме суха погода.

У неділю, 23 березня, очікується незначне похолодання на заході та півночі країни.

Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю — без істотних опадів.

У Києві в суботу буде сухо, до +14 градусів. У неділю температура знизиться до +10+12, місцями пройде дощ.