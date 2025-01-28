Євродепутатка запропонувала заборонити російську пісню Sigma Boy

Депутатка Європарламенту з Німеччини Нела Ріль висловила занепокоєння щодо впливу російської пісні Sigma Boy, яка активно поширюється у соціальних мережах. За її словами, трек популяризує патріархальні та проросійські ідеї, націлюючись на молодь.

“Росія зрозуміла, як використовувати культурні інструменти, щоб впливати на суспільство, особливо через соціальні мережі”, — зазначила Ріль під час виступу в Європарламенті.

Пісня Sigma Boy виконана російськими блогерками, 11-річною Бетсі та 12-річною Марією Янковською, і стала вірусною завдяки TikTok, увійшовши до чартів YouTube та Spotify.

За Оксфордським словником “сигма”, є грецькою літерою, але у молодіжному сленгу воно означає “харизматичну людину, яка впевнена в собі та не зважає на думку оточення”.