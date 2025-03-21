Кримінал

В Одесі судитимуть учасників масштабного наркобізнесу
21 Березня 2025 16:53
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Наркоугруповання в Одесі виготовляло психотропи в промислових масштабах / Фото: Одеська обласна прокуратура
Наркоугруповання в Одесі виготовляло психотропи в промислових масштабах / Фото: Одеська обласна прокуратура

Житель Одеського району та його чотири спільники налагодили масштабне виробництво та міжрегіональний збут наркотику PVP по всій Україні, отримуючи мільйонні прибутки.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, організатор наркобізнесу орендував в Одесі станцію технічного обслуговування автомобілів та два гаражі, де облаштував нарколабораторію з виготовлення психотропів. Обладнання та хімічні речовини замовляв через інтернет, а товар пропонував на одній із платформ в Інтернеті.

Учасники групи, згідно розподілених між собою ролей, займалися синтезом, фасуванням та збутом готової продукції.

“Вони налагодили канал оптового збуту психотропів дилерам у різних регіонах України. Для транспортування використовували приватні логістичні компанії, вказуючи фіктивні анкетні дані, а сам “товар” приховували у негабаритній побутовій техніці. За такі послуги клієнти розраховувались криптовалютою”, – розповіли в прокуратурі.

Слідством задокументовано понад 20 епізодів злочинної діяльності.

Правоохоронці затримали учасників угруповання в червні 2024 року. Під час проведення обшуків вилучено понад 45 кг особливо небезпечного психотропу PVP, 2 кг амфетаміну, 1,5 тонни прекурсорів, лабораторне обладнання, готівку, банківські картки та інші докази незаконної діяльності. Один із фігурантів також зберігав вдома кокаїн для власного вживання.

Орієнтовна вартість вилучених психотропів та прекурсорів, за цінами «чорного ринку» становить майже 30 млн гривень.

Обвинуваченим інкримінують незаконне виготовлення та збут психотропних речовин, придбання і зберігання прекурсорів та обладнання для їх виробництва, а також організацію та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України).

Вилучення обладнання для виготовлення наркотиків в Одесі / Фото: Одеська обласна прокуратура

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