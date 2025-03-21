У КМДА викрили розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

Правоохоронці викрили чергову корупційну схему в Київській міській державній адміністрації, пов’язану з розкраданням майже 60 млн грн, призначених для паліативної допомоги тяжкохворим.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

До оборудки причетні дві заступниці керівника Департаменту соцполітики КМДА, колишній топчиновник міськадміністрації, який нині очолює одну з психлікарень Києва, та комерційний директор компанії-підрядника.

“Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості”, – розповіли в СБУ.

Наприклад, один із куплених позашляховиків Porsche Cayenne формально значився як транспорт для перевезення пацієнтів, але використовувався фігурантами схеми у власних цілях.

Крім того, власник підрядної компанії оформив собі фіктивну другу групу інвалідності, що дало йому змогу уникнути мобілізації, отримувати пенсійні виплати та виїжджати за кордон.

СБУ викрила розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА / Фото: СБУ

Чотирьом підозрюваним інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ), шахрайство (ч. 4 ст. 190 ККУ) та підробку документів (ч. 2, 3 ст. 358 ККУ). Їм загрожує до 12 років ув’язнення.