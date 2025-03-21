Суспільство

Автівка з двома офіцерами ЗС РФ вибухнула в Скадовську, – ГУР
21 Березня 2025 15:43
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Знищена вибухом автівка в Скадовську / Фото: ГУР МО
Знищена вибухом автівка в Скадовську / Фото: ГУР МО

20 березня близько 20:40 в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області на вулиці Миру вибухнув автомобіль з російськими військовими.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

За даними ГУР, у пікапі Nissan перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії.

Від машини окупантів залишилась груда понівеченого металу. Деталі операції та дані російських військових в ГУР не уточнили.

“ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, – йдеться в повідомленні.

У Скадовську вибухнула автівка з двома офіцерами ЗС РФ / Фото: ГУР МО

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