На узбережжі Чорного моря поблизу Одеси виявили нові ділянки забруднення мазутом

У передмісті Одеси, біля селища Фонтанка, екологи зафіксували локальні осередки забруднення узбережжя мазутом на 30-метровій ділянці.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, на березі виявлено згустки розміром 6-12 см. Фахівці вже відібрали зразки морської води та піску для аналізу.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери “Волгонефть-212” та “Волгонефть-239”. Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту. Збитки від розливу нафтопродуктів попередньо оцінюються у 14 мільярдів доларів.

За даними науковців, витік мазуту через аварію танкерів РФ є найбільшим за всю історію мореплавства в Чорному морі.