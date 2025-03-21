Суспільство

На узбережжі Чорного моря поблизу Одеси виявили нові ділянки забруднення мазутом
21 Березня 2025 14:01
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Представник екоінспекції бере проби води в Чорному морі / Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу
Представник екоінспекції бере проби води в Чорному морі / Фото: Державна екологічна інспекція Південно-західного округу

У передмісті Одеси, біля селища Фонтанка, екологи зафіксували локальні осередки забруднення узбережжя мазутом на 30-метровій ділянці.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, на березі виявлено згустки розміром 6-12 см. Фахівці вже відібрали зразки морської води та піску для аналізу.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери “Волгонефть-212” та “Волгонефть-239”. Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту. Збитки від розливу нафтопродуктів попередньо оцінюються у 14 мільярдів доларів.

За даними науковців, витік мазуту через аварію танкерів РФ є найбільшим за всю історію мореплавства в Чорному морі.


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