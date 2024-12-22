Політика

ЗСУ знищили штаб російської 155-ї бригади морської піхоти
22 Грудня 2024 14:15
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20 грудня Сили оборони України завдали точного удару по штабу 155-ї бригади морської піхоти Збройних сил Росії, який було обладнано в будівлі педагогічного коледжу Рильська в Курській області.

Про подію повідомив український журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

Бутусов опублікував відеозапис, зроблений біля коледжу відразу після атаки. Розмови за кадром підтверджують, що метою був саме військовий об’єкт. Після удару місце оперативно оточили російські військові, не підпускаючи нікого до зруйнованої будівлі.

155-та бригада морської піхоти, за словами Бутусова, бере активну участь у війні проти України і відома численними військовими злочинами, включно зі стратами полонених.

Російський військовий експерт Ян Матвєєв у своїх публікаціях зазначав, що цей підрозділ уже давно став символом розгрому. Після значних втрат під Вугледаром, бригада продовжує зазнавати величезних втрат в інших регіонах.

Удар по штабу було завдано з використанням високоточних снарядів GMLRS з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

«Як і завжди, російські війська безжально використовують цивільні об’єкти для прикриття. Однак українська атака була високоточною: уражено виключно військовий об’єкт, де перебували російські солдати», – підкреслив Бутусов.


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