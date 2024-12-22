Садовий відкрив різдвяну шопку в центрі Львова разом із захисником України

Напередодні Різдва у Львові на площі Ринок традиційно відкрили головну міську шопку. До відкриття долучився міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною та автор шопки Антон Лубій.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

«Такої шопки не буде біля наших хлопців і дівчат під Часовим Яром чи Куп’янськом, але вони точно відчують це диво і віру, які приносять різдвяні свята. Ісус дає всім нам надію. Незважаючи ні на що, ми маємо сповідувати наші традиції, бо це те, за що ми боремось», – зазначив Садовий.

Відкриття різдвяної шопки у Львові / Фото: Романа Балука для Львівської міської ради

Міську шопку десять років тому створив Антон Лубій – майстер роботи по дереву, який зараз захищає Україну на фронті.

«Коли минулого року ми виходили з Бахмута в повному оточенні ворога, я не думав, що вийду звідти живим. Там загинув мій командир і два побратими. Але тоді в одній з хат, де була наша позиція, я знайшов таке паперове сердечко, на якому пише: «Перемога за нами». Я взяв його собі і тепер воно завжди зі мною, куди б не йшов. Саме це сердечко мене мотивувало в найстрашніші моменти. Воно є символом, як і ця різдвяна шопка, що все в нас буде гаразд», – сказав майстер.

Цього року композицію частково відреставрували, замінили деякі елементи, що потребували ремонту.

Довідка. Шопка – різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню в ніч народження Христа. Встановлення шопки є однією з найпоширеніших європейських традицій напередодні Різдва.

Сценка львівської міської різдвяної шопки складається із семи двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова, також є колиска з маленьким Ісусом, і ще три ангелики – на фасаді шопки.