Путін погрожує Україні “багаторазово більшими руйнуваннями” через атаку на Казань

Президент Росії Володимир Путін пригрозив Україні відповіддю за атаку безпілотників на Казань. Відповідну заяву він зробив під час телемосту з російськими регіонами, коли розмовляв із главою Татарстану Рустамом Мінніхановим.

«Хто б і як би не намагався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багаторазово більшими руйнуваннями у себе за це і пошкодує ще про те, що він намагається зробити у нас у країні», – сказав Путін.

Безпілотники атакували Казань 21 грудня. За даними влади Татарстану, в атаці брали участь вісім дронів; шість із них врізалися в житлові будинки. Міноборони РФ стверджувало, що дронів було шість, а не вісім, і що три з них було збито.

У мерії Казані повідомили, що безпілотники врізалися в житлові будинки в трьох районах міста. Офіційно про постраждалих не повідомляли. Телеграм-канали писали, що поранення дістали троє людей.