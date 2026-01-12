Затримки поїздів через негоду і безпекову ситуацію: актуальна інформація від Укрзалізниці

Укрзалізниця повідомила у соцмережах про актуальну ситуацію з рухом поїздів, зазначивши, що через негоду та безпекові чинники частина рейсів і надалі курсує із запізненням.

За даними компанії, наразі із затримкою понад дві години прямують чотири поїзди. Найбільше затримується поїзд №749/750 Будапешт – Київ, який відстає від графіка більш ніж на п’ять годин. В Укрзалізниці зазначили, що рух цього рейсу спеціально пришвидшують, аби він прибув до столиці до початку комендантської години. Для 291 пасажира та поїзної бригади на борту організували харчування – так званий «Залізний перекус» від World Central Kitchen. У компанії зазначили, що такий формат тестують уперше.

Для пасажирів поїзда №93 Харків – Холм, які прибувають до Києва після опівночі, передбачено автобусний трансфер або розміщення у комфорзалах очікування – за вибором пасажирів.

Також повідомляється, що поїзд №119 прибуде до Холма орієнтовно о 18:40 із затримкою близько 50 хвилин. Водночас польські диспетчери погодилися затримати поїзд EC 430 до Берліна та Щецина через Варшаву, щоб пасажири встигли на пересадку.

Крім того, Укрзалізниця посилює координацію на станції Холм. Уже з наступного дня там працюватиме окрема команда співробітників, яка інформуватиме пасажирів про затримки, допомагатиме з посадкою та супроводжуватиме під час пересадок.

В компанії нагадали, що актуальну інформацію про затримки поїздів можна відстежувати на сервісі uz-vezemo, а також закликали пасажирів стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та активувати push-повідомлення.