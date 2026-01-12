Гренландія стоїть перед вирішальним тижнем, поки Європа намагається знизити напругу з Трампом

Гренландія входить у вирішальний тиждень, який може визначити її майбутнє: високопосадовці з Данії та напівавтономної території готуються до переговорів на високому рівні зі Сполученими Штатами у Вашингтоні. Паралельно триватимуть і консультації за участі Німеччини,пише Bloomberg.

У понеділок міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо. Під час зустрічі він планує порушити питання Гренландії та ролі НАТО у забезпеченні стабільності в регіоні. У середу до Рубіо прибудуть міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен та його колега з Гренландії Вівіан Моцфельдт, повідомив данський мовник TV2 з посиланням на календар Державного департаменту США.

«Ми справді обговорюємо Гренландію в межах НАТО. Ми поділяємо американські занепокоєння щодо того, що ця частина Данії потребує кращого захисту», – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц журналістам під час візиту до Індії. «Наразі над цим працюють міністри закордонних справ: німецький міністр сьогодні перебуває у Вашингтоні для переговорів і також обговорюватиме це питання. Ми дуже детально спілкуємося з урядом Данії щодо того, як можна поліпшити безпекову ситуацію в Гренландії».

На кону – пошук шляхів зниження напруги через поновлені погрози президента Дональда Трампа щодо Гренландії, а також спроби перезавантажити напружені відносини зі США навколо стратегічно важливого острова. Суперечка спонукала Трампа знову виступити з критикою на адресу інших членів НАТО після того, як прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що захоплення Гренландії зруйнує альянс.

Занепокоєння щодо військових амбіцій адміністрації США посилилися після операції із захоплення лідера Венесуели цього місяця, а також на тлі жорсткішої риторики щодо можливого застосування сили для встановлення контролю над Гренландією. Це змусило європейських лідерів у прискореному режимі формувати спільну стратегію.

Група європейських країн на чолі з Великою Британією та Німеччиною обговорює плани військової присутності в Гренландії, щоб продемонструвати Трампу серйозність намірів Європи щодо безпеки в Арктиці та спробувати знизити американські погрози захоплення самоврядної данської території.

За словами джерел, обізнаних із планами, Німеччина має намір запропонувати створення спільної місії НАТО під назвою Arctic Sentry для захисту арктичного регіону. Як модель розглядають місію Baltic Sentry, запущену рік тому для захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі.

У неділю Трамп знову наполягав, що США отримають Гренландію «так чи інакше».

«Якщо ми не візьмемо Гренландію, її візьме Росія або Китай, і я цього не допущу», – заявив Трамп журналістам на борту Air Force One.

Хоча президент раніше не виключав можливості застосування військової сили для здобуття арктичного острова, Рубіо пізно ввечері у вівторок повідомив законодавцям, що метою є купівля Гренландії, а не силова інтервенція, яка могла б поставити під загрозу майбутнє НАТО.

Тим часом група сенаторів США, за даними TV2, у п’ятницю має зустрітися в Копенгагені з Комітетом із закордонної політики та Комітетом у справах Гренландії данського парламенту. До делегації входить і сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі – республіканка з багаторічним досвідом у питаннях Арктики.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен також планує відвідати столицю Данії в четвер для участі в новорічному заході.

У календарі Державного департаменту США зазначено, що в розкладі можливі зміни, повідомив TV2. Міністерство закордонних справ Данії відмовилося коментувати інформацію про заплановану зустріч Лекке Расмуссена та Моцфельдт із Рубіо.