В Україні вперше обрали переможця конкурсу на розробку літієвого родовища

В Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, назвавши проєкт важливим кроком для інтеграції країни у глобальні ланцюги постачання критичних мінералів.

Пілотним проєктом стало літієве родовище “ділянка Добра” в Кіровоградській області. Очікується залучення мінімального обсягу капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн буде спрямовано на нову геологорозвідку та міжнародний аудит запасів, а ще $167 млн – на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів.

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки допускалися українські та іноземні компанії й консорціуми з відповідними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування. Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є міжнародні компанії Techmet та The Rock Holdings, що мають значний досвід у видобутку критично важливих корисних копалин.

За словами Свириденко, проєкт має стати поштовхом для залучення нових інвесторів, а ділянка Добра є лише першим етапом більш масштабного плану інтеграції України у стратегічні ланцюги постачання партнерів. Вона наголосила, що механізм угоди про розподіл продукції передбачає видобуток корисних копалин у партнерстві з державою, при цьому родовище залишається у власності народу України.

Премʼєр-міністерка також зазначила, що залучення стратегічних інвесторів зі США та ЄС підвищує міжнародну увагу до України, сприяє впровадженню сучасних технологій видобутку й переробки та створює додаткові безпекові гарантії для держави.