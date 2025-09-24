На Черкащині викрили незаконний видобуток корисних копалин на майже 190 млн гривень

У Черкаській області поліцейські повідомили про підозру директору департаменту комерційної структури та його співробітнику, які організували незаконний видобуток каоліну на Мурзинському родовищі, чим завдали державі збитків на майже 190 млн гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, протиправну діяльність організував директор департаменту комерційної структури, що займається виробництвом вогнетривких виробів та добуванням корисних копалин.

“Аби збільшити обсяги видобування каоліну вторинного на території Мурзинського родовища, підприємство вийшло за межі спеціального дозволу на користування надрами. У результаті чого державі було завдано збитків на майже 190 млн гривень”, – розповіли в поліції.

Повідомлено підозру директору департаменту та працівникові двох товариств, що безпосередньо займався незаконним видобутком корисних копалин, про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.