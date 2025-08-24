        Політика

        Свириденко: питання критичних мінералів мають ключове значення для безпеки України

        Віктор Алєксєєв
        24 Серпня 2025 17:37
        Зустріч прем’єр-міністерки Юлії Свириденко зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом / Фото з Telegram @svyrydenkoy
        Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram про зустріч зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорювали безпекові гарантії для України.

        За її словами, справжня гарантія безпеки полягає не лише у військовому компоненті, а й у політичній стійкості та розвитку економіки. Окремий акцент зробили на питанні критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях. Свириденко наголосила, що недопустимо легалізувати їхній видобуток чи торгівлю.

        Американська сторона, за її словами, бачить перспективи співпраці з Україною у сфері інвестицій, відновлення та нових технологій, зокрема у виробництві дронів.


