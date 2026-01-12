Ворожі дрони вдарили по іноземних суднах біля українських портів – Кулеба

Російські війська знову атакували цивільні судна поблизу українських портів. Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, ворожий безпілотник влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. Внаслідок удару поранення отримав один із членів екіпажу. Йому надається необхідна медична допомога. На борту судна виникло загоряння, на місці працюють морські рятувальні служби.

Окрім цього, російський дрон атакував судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту з вантажем кукурудзи. У цьому випадку обійшлося без постраждалих, судно продовжує рух за маршрутом.

Олексій Кулеба наголосив, що ці атаки є черговим підтвердженням того, що Росія свідомо завдає ударів по цивільних суднах, міжнародній торгівлі та безпеці мореплавства.

Він також підкреслив, що попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань.