У Києві всі оселі підключені до енергосистеми – ДТЕК

Усі домівки в Києві, які залишалися без електропостачання після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми. Про це повідомили в ДТЕК.

Водночас у столиці продовжують застосовувати відключення електроенергії. У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки.

На Лівому березі столиці, а також у Голосіївському та Печерському районах запроваджені екстрені відключення. За інформацією компанії, оселі мають електропостачання в середньому протягом 3-5 годин, після чого світло може бути відсутнє 7-12 годин.

Реклама

Реклама

Енергетики закликають киян, у яких наразі є світло, користуватися електроенергією ощадливо та вмикати потужні прилади по черзі, щоб допомогти зберегти стабільність енергосистеми.