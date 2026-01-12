У Франції застрелили колишнього лідера корсиканських сепаратистів

У Франції під час похорону матері застрелили колишнього лідера корсиканських сепаратистів Алена Орсоні, передає Reuters.

Як повідомив прокурор міста Аяччо, 71-річного Алена Орсоні було смертельно поранено в понеділок у селі Веро, приблизно за 30 кілометрів на схід від столиці Корсики. За словами прокурора Ніколя Септа, постріл було здійснено з великої дистанції. Поліція підтвердила факт вбивства.

Орсоні очолював рух Corsican Movement for Self-Determination, який французькі правоохоронні органи вважали політичним прикриттям збройного угруповання Corsican National Liberation Front – Traditional Wing. Цю організацію влада пов’язувала з серією нападів на Корсиці у 1990-х роках, частину з яких угруповання брало на себе.

У 1980 році Орсоні був звинувачений, засуджений, а згодом помилуваний у справі про збройний напад з використанням кулемета на посольство Ірану в Парижі.

Крім політичної діяльності, Орсоні у кінці 2000-х – на початку 2010-х років очолював футбольний клуб ФК “Аяччо”. Обставини та мотиви нападу наразі з’ясовуються.